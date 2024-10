F1, Ralf Schumacher: “Pierre Wache ainda não está à altura da tarefa”

“Penso que a Red Bull está a sofrer com a saída de algumas pessoas… ou com a vontade de sair. Não é fácil substituir pessoas assim. Tenho a sensação, e esta sensação pode não estar correta, de que Wache ainda não está à altura da tarefa. É certamente um pensador brilhante, mas não tem o talento necessário para atingir o nível de Newey. Parece não ter a capacidade de encontrar o equilíbrio entre o que o piloto precisa e fornecer-lhe o carro ideal”, diz o seis vezes vencedor de Grandes Prémios. “Penso que se avizinham tempos difíceis para a Red Bull, especialmente se Verstappen sair, pois vimos novamente que Max é quem fez a diferença na última corrida (em Singapura)”, disse Ralf citado pela Marca.

O antigo piloto e atual comentador de F1, Ralf Schumacher, atribuiu o declínio da Red Bull à anunciada saída do lendário designer Adrian Newey. De acordo com Schumacher, Pierre Wache, o atual diretor técnico, não está ao nível de Newey, o que afetou o desempenho da equipa. Schumacher também alertou que, se Verstappen sair, o futuro da Red Bull pode ser ainda mais complicado.

Desde o Grande Prémio de Barcelona que a Red Bull não vence. Apesar dos esforços de Verstappen, que continua a liderar o campeonato de pilotos com 331 pontos, a equipa foi ultrapassada pela McLaren no campeonato de construtores, com 516 pontos contra 475 da Red Bull.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros