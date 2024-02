F1, Ralf Schumacher: “Ouvi dizer que Sebastian Vettel quer voltar” | AutoSport

No entanto, desta vez o alemão questionou a capacidade do mais jovem piloto britânico da dupla da Mercedes. “Se George Russell tem o carisma necessário para substituir Lewis Hamilton a nível mundial em termos de marketing ou Sebastian Vettel, piloto alemão na Mercedes… isto é provavelmente demasiado para ele [Russell]”.

“Ouvi dizer que Sebastian Vettel quer voltar a conduzir um carro”, foi assim que Schumacher, em declarações à Sky alemã, sugeriu o nome do tetracampeão do Mundo de Fórmula 1. “Viram o que aconteceu no mercado de pilotos depois de Lewis Hamilton se ter mudado para a Ferrari, isso desencadeou algo”.

Ralf Schumacher lançou um pouco mais de lenha para a fogueira da especulação em torno do sucessor de Lewis Hamilton na Mercedes, colocando o nome de Sebastian Vettel entre as opções para a equipa de Brackley. O antigo piloto e agora comentador televisivo afirmou à Sky que Vettel estará interessado em regressar à Fórmula 1.

