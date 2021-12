F1, Ralf Schumacher: “Nikita Mazepin deveria fazer outra coisa” | AutoSport

Nikita Mazepin não teve uma época positiva, cometeu vários erros e no final o balanço tem de ser negativo, comparado com o que Mick Schumacher conseguiu. Ralf Schumacher considera que o russo deveria tentar outra coisa.

Mazepin chegou à F1 rotulado de “mau da fita” depois do famoso vídeo e desde então tem sido alvo fácil da crítica dos fãs. As prestações não ajudaram e Mick Schumacher, seu colega de equipa, levou sempre a melhor. Mazepin terá acusado a pressão de entrar na F1, e do que aconteceu antes da sua estreia. Muitos pilotos apontaram prontamente o dedo ao russo por alguns erros e comportamentos menos adequados em pista, mas fica a sensação de que o piloto da Haas, apesar da má época, foi alvo de uma perseguição algo exagerada. Ralf Schumacher deu a sua opinião sobre o russo:

“Mazepin foi sem dúvida um bom piloto na Fórmula 2, mas este ano desenvolveu-se na direção errada e deveria estar a fazer outra coisa”.

Na verdade, Mazepin mostrou pouco que justificasse a permanência na equipa e apenas o patrocínio do seu pai o vai manter. Mas Mazepin já mostrou noutras alturas que não é desprovido de talento e que não é o mau da fita que quiseram pintar. Pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas talvez não seja tão mau quanto o pintam. Neste Natal, tratou de oferecer um cabaz a cada membro da equipa, um gesto que fica sempre bem. No próximo ano tem a hipótese que outros, com prestações muito superiores não tiveram… uma nova oportunidade. Pode ser que consiga mostrar um pouco mais.