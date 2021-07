F1, Ralf Schumacher: “Não sei se mudança de Mick para a Alfa Romeo seria boa” | AutoSport

Mick Schumacher poderá estar a caminho da Alfa Romeo na próxima época, segundo alguns rumores, mas o seu tio, Ralf, não está certo se é uma boa decisão.

Frédéric Vasseur quis Mick Schumacher na Alfa Romeo, mas acabou por ser a Haas a ficar com o jovem alemão. No entanto, parece que se pode abrir a possibilidade de Mick rumar à Alfa Romeo na próxima época. Nada está definido ainda mas a ligação à Ferrari do piloto de da equipa poderão promover uma mudança. Mas Ralf Schumacher não considera que seja uma mudança produtiva:

“Só posso especular porque não sei nada sobre o assunto. Será que uma mudança faria sentido? Se ele tivesse a oportunidade de ir para uma equipa de topo, seria uma grande oportunidade para o Mick. Por outro lado, ele ainda pode aprender muito na Haas. Se a Haas continuar a desenvolver-se e o novo carro for um passo em frente, faria todo o sentido que Mick ficasse mais um ano. Não se deve subestimar que um jovem piloto precisa facilmente de seis meses para se estabelecer na equipa e tirar o máximo partido dela. Não tenho a certeza se Alfa Romeo é realmente a melhor opção. Trabalhar com a Ferrari é importante. Parece funcionar bem – mesmo com a equipa atual”.

O chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, diz que não vai deixar os rumores continuarem por muito mais tempo:

“A Silly Season acabou de começar”, disse ele. “Ainda temos de olhar para algumas coisas, mas não estamos longe de confirmar os nossos pilotos para 2022”.

O cenário mais lógico seria Schumacher permanecer na Haas em 2022, para dar estabilidade ao piloto. Com as recentes prestações de Antonio Giovinazzi faria sentido manter o italiano, restando saber o que Kimi Raikkonen quer para o futuro. Mas a Alfa pode ser um lugar apetecível para um piloto de meio de tabela ou até mesmo para um jovem da Ferrari e a Scuderia tem Robert Shwartzman a mostrar potencial para o futuro. A única coisa factual até agora é a boa progressão de Schumacher na F1, mantendo uma postura irrepreensível além de continuar a evoluir a cada corrida.