F1, Ralf Schumacher: Lewis Hamilton “tentará ser o número um” da Ferrari | AutoSport

Com o anúncio da troca de equipa por parte de Lewis Hamilton, passando da Mercedes para a Ferrari, a equipa italiana passa a ter ao volante do seu monolugar um jovem ambicioso que quer tornar-se campeão do mundo – Charles Leclerc – e como companheiro de equipa o heptacampeão mundial de Fórmula 1, que pode em 2025 ainda estar à procura do oitavo título. Vai ser interessante ver como a equipa gere a relação entre os dois, mas o antigo piloto Ralf Schumacher vê o britânico a tentar de tudo para ser o piloto nº1 da Ferrari.

Como Jean Alesi, que considera que ambos vão estar no seu nível competitivo mais alto e serão os resultados a impor a “hierarquia” dentro da Ferrari, Ralf Schumacher está à espera que Lewis Hamilton possa querer o protagonismo na equipa, mas terá um forte adversário interno. “Quando Hamilton estiver na Ferrari, tentará ser o número um da equipa, mas penso que terá de lutar por isso, porque Leclerc já lá está há muito tempo. A Ferrari já fez isso no passado com o número 1 e não foi bem recebido por todos. O mais importante é: o que é que os pilotos querem? Lewis precisa de um carro estável, enquanto Charles pode lidar com um carro instável e resta saber quem vai prevalecer”, disse o antigo piloto à Sky Alemanha.

O alemão acrescentou ainda que “2024 será um ano muito difícil para a Ferrari e para a Mercedes”. Schumacher considera que “por um lado, temos um piloto que é suposto estar a lutar pelo Campeonato do Mundo, por isso temos de partilhar tudo com ele [Hamilton], mas só até um certo ponto da temporada, por causa do desenvolvimento do carro. Na Mercedes, sem dúvida, estarão mais focados em apoiar George Russell”, concluiu.