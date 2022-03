F1, Ralf Schumacher: “Lance Stroll tem de pensar no que está a fazer neste momento” | AutoSport

Lance Stroll começou o ano da pior forma. Com Sebastian Vettel afastado, Nico Hulkenberg assumiu o lugar do compatriota e na qualificação foi mais rápido que Stroll, apesar de não pilotar um monolugar de F1 há mais de um ano e meio e nunca ter experimentado em pista as sensações dos carros da nova geração. Ralf Schumacher fez questão de realçar isso:

“É um eufemismo dizer que ele foi derrotado por um colega de equipa”, disse Schumacher no Bahrein.

“Creio que quando alguém que não conduz há um ano e meio entra e é três décimos mais rápido do que tu imediatamente, deves pensar muito bem se estás a fazer tudo bem”.