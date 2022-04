F1, Ralf Schumacher: “Hamilton tem de admitir que George Russell é o melhor neste momento” | AutoSport

Ralf Schumacher falou sobre o momento de forma de Lewis Hamilton. O britânico tem tido dificuldades em encontrar um ritmo competitivo no W13 e o ex-piloto de F1 fez avaliação desta fase, afirmando que Hamilton tem de reconhecer a superioridade de George Russell nesta altura:

“Ele tem de se perguntar porque é que o Russell é mais rápido do que ele”, disse Ralf Schumacher à Sky Deutschland. “Ele tem de admitir que Russell é o melhor piloto neste momento. Se as coisas continuarem assim durante as próximas semanas, as coisas também se tornarão excitantes na equipa. Pode haver mudanças na hierarquia. Não quero dizer com isto que Hamilton se devia ter reformado. No entanto, os novos carros exigem que os pilotos se adaptem um pouco e a Hamilton não está habituado a isso”.