F1, Ralf Schumacher: “Esperava muito mais de Mohammed Ben Sulayem”

Quando questionado sobre o facto de Ben Sulayem ser um bom presidente, Ralf foi claro: “Não. Esperava muito mais dele. E penso que um bom presidente da FIA, usa a sua influência para melhorar a situação para a FIA e para os pilotos. Penso que se trata de uma luta contínua por ações ou por mais poder na Fórmula 1, penso que há uma luta contínua pelo poder entre a Fórmula 1 e a Liberty Media. A sensação que se tem é que Ben Sulayem não está contente com a sua posição. Há conversas sobre certas quantias de dinheiro, a FIA está sob pressão financeira. Tudo isto é uma vergonha, por isso tenho de dizer não. Não quero ofender ninguém com isto, mas sou um grande fã de Max Mosley, que, na minha opinião, liderou a FIA de forma diferente”, acrescentou Schumacher.

“Já nada me choca com a FIA, principalmente com o presidente da FIA”, disse Schumacher num vídeo do Formel1.de. “Ele quer ter uma palavra a dizer em todas as áreas. Vêmo-lo muitas vezes, ele distribui troféus aos pilotos, o que é ótimo, mas seria uma vergonha se fosse ele a empurrar para o lado um homem tão bem desempenhado (Niels Wittich).”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros