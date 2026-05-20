F1: Ralf Schumacher elogia prestação de Max Verstappen em Nürburgring

O que Max Verstappen fez nas 24h de Nürburgring foi notável a todos os níveis. O piloto da Red Bull esteve na luta até perto do fim pela vitória e encantou todos os fãs com a sua pilotagem agressiva e no limite, sem medo de correr riscos. Um belo exemplo do que um piloto de F1 pode fazer fora do seu ‘habitat’. Ralf Schumacher elogiou a exibição de Max Verstappen, classificando-a de “incrível”, apesar de a prova ter terminado com uma desilusão mecânica para o tetracampeão de Fórmula 1.

Verstappen competiu ao lado de Lucas Auer, Dani Juncadella e Jules Gounon e esteve a caminho da vitória antes de uma transmissão partida eliminar qualquer hipótese realista de pódio. A equipa acabou por cruzar a meta na 38.ª posição após conseguir reparar o carro e regressar à pista para uma última volta simbólica.

Falando no podcast Backstage Boxengasse, Schumacher destacou não apenas a velocidade de Verstappen, mas também a sua ousadia em pista, referindo ultrapassagens sobre o limite da pista que, na sua opinião, nenhum outro piloto teria tentado. O antigo piloto salientou ainda que, à exceção de Maro Engel, ninguém mais foi capaz de igualar o ritmo do neerlandês, e que os seus companheiros de equipa Juncadella e Auer ficaram cerca de três segundos por volta aquém do seu nível.

“Sobre o Max, tenho de ser honesto: incrível o que ele conseguiu” disse Ralf Schumacher, sobre a exibição de Verstappen. “Ele assumiu todos os riscos, claro. Não acho que mais alguém tivesse ousado fazer isso. Ele executou algumas manobras e até ultrapassou na erva. Inacreditável! Também era claramente mais rápido do que todos os outros. Exceto o Maro Engel, que, há que dizê-lo, conseguiu igualar o mesmo ritmo.”

“Mas na sua equipa, o Dani Juncadella e o Lucas Auer estavam verdadeiramente à sua sombra. Acho que ficaram cerca de três segundos por volta abaixo. É uma diferença bastante significativa. Uma pena, porque ele realmente podia ter vencido. Tinha uma grande hipótese, mas depois surgiu o problema técnico. Uma pena, mas é pelo menos fantástico que ele o tenha feito. O que significou para o automobilismo e para as corridas de 24 horas na Alemanha, tantos adicionais fãs, foi verdadeiramente maravilhoso.”

Ralf Schumacher, sobre a vitória da Mercedes e uma reflexão final:

“Teria adorado vê-lo vencer. Teria sido verdadeiramente enorme. Mas, naturalmente, também quero que o Maro Engel vença; conheço-o há imenso tempo. E a Mercedes tinha sofrido uma longa seca no Nürburgring, por isso foi uma grande performance de equipa da parte deles. Acho que ele mostrou a todos lá que é um piloto de Fórmula 1 por boas razões. E acho que muitas pessoas passaram a apreciar o estatuto diferente que a Fórmula 1 detém no automobilismo.”