F1, Ralf Schumacher: “duas pessoas com os lugares em risco, Daniel [Ricciardo] e Mattia [Binotto]” | AutoSport

Os constantes resultados menos conseguidos pela Ferrari quando têm um carro muito competitivo, não tem agradado aos fãs da equipa italiana. Os críticos apontam falhas na estratégia da estrutura em várias situações como aconteceu na Hungria com Charles Leclerc e o fraco ritmo demonstrado com pneus duros, apesar de Mattia Binotto, chefe de equipa dos italianos, afirmar que qualquer que fosse o composto escolhido o carro não estava tão competitivo como nos dias anteriores. O responsável apontou o dedo às condições meteorológicas e à fraca resposta do F1-75.

O antigo piloto de F1 Ralf Schumacher afirmou à Sky que a decisão de colocar Charles Leclerc com pneus duros foi “incompreensível”, acrescentando que: “penso que a Red Bull não esperava ajuda como esta”.

Segundo Ralf Schumacher, Mattia Binotto pode começar a ser questionado depois de erros repetidos. “Vejo o trabalho de duas pessoas em perigo”, disse Schumacher. “Daniel [Ricciardo] e também Mattia [Binotto]. Quando se recebe o dom de poder estar no campeonato do mundo com a Ferrari e deitá-lo fora de forma tão descuidada, deve tornar-se difícil. Por isso, vejo-o que possa estar em perigo durante as férias de verão. Há muitas pequenas coisas que estão a correr mal e demasiados problemas técnicos”, concluiu.