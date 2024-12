F1: Ralf Schumacher diz que Lewis Hamilton é incapaz de trabalhar com os engenheiros

Ralf Schumacher levantou dúvidas sobre a capacidade de Lewis Hamilton ter sucesso na Ferrari quando se juntar à equipa em 2025. De acordo com Schumacher, Hamilton não tem a capacidade de trabalhar em estreita colaboração com os engenheiros para desenvolver um carro adequado ao seu estilo de condução, uma competência que Michael Schumacher demonstrou durante a sua carreira.

Schumacher afirma que Hamilton tem confiado nos engenheiros para lidar com o desenvolvimento na Mercedes, como evidenciado pelas declarações do diretor da equipa, Toto Wolff, de que os pilotos devem concentrar-se na condução e não no desenvolvimento do carro. Esta abordagem, sugere Ralf, pode prejudicar Hamilton na Ferrari, onde a dinâmica da equipa e o desenvolvimento do carro podem exigir mais contribuições do piloto.

Além disso, Schumacher observa que o carro atual da Ferrari está otimizado para Charles Leclerc e Carlos Sainz. Se o estilo de condução de Hamilton for muito diferente do de Leclerc, ele poderá ter dificuldades de adaptação. Com Leclerc sendo o líder estabelecido da Ferrari e Hamilton navegando num novo ambiente, Ralf Schumacher prevê desafios para o sete vezes campeão na sua busca pelo oitavo título.

“A maior diferença é que o Michael foi capaz de trabalhar com os engenheiros para desenvolver o carro de forma a que este se adaptasse perfeitamente ao seu estilo de condução” disse Ralf Schumacher. “O Lewis não consegue fazer isso. Ele nunca foi capaz de o fazer, se ouvirmos com muita atenção o que os engenheiros da Mercedes dizem”, disse Schumacher ao Sport1.de. “Toto Wolff já sublinhou várias vezes que um piloto tem de pisar o acelerador e os engenheiros têm de desenvolver o carro. No entanto, ele também diz isto porque os seus pilotos são aparentemente incapazes de dar as indicações corretas. O Michael era completamente diferente. Ele dava orientações aos seus confidentes, como Ross Brawn e Jean Todt. Isso só torna as coisas mais difíceis para Lewis, porque Charles Leclerc é o homem de topo da equipa. Todos na equipa o conhecem. Para o Lewis, tudo é novo na Ferrari”.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA