F1: Ralf Schumacher critica Helmut Marko pelas recentes declarações

Ralf Schumacher criticou publicamente Helmut Marko pela forma como este comentou a sua saída da Red Bull no final da temporada de Fórmula 1 de 2025, acusando-o de “lavar roupa suja em público”. Em causa estão as declarações duras de Marko após abandonar a estrutura onde trabalhou mais de duas décadas e onde teve um papel central no desenvolvimento de jovens pilotos e no sucesso desportivo da equipa.

Helmut Marko, de 82 anos, deixou a Red Bull após uma longa ligação marcada pela promoção de 17 pilotos à Fórmula 1 e pela contribuição decisiva para a formação de campeões do mundo como Sebastian Vettel e Max Verstappen, bem como de vencedores de corridas como Daniel Ricciardo e Pierre Gasly.

A saída, contudo, foi polémica. Marko atacou duramente o antigo diretor de equipa Christian Horner, acusando-o de “jogos sujos” e defendendo que Max Verstappen teria conquistado o título de 2025 se Horner tivesse sido afastado mais cedo.

Ralf Schumacher reagiu sublinhando que Marko teve oportunidades para agir no passado, nomeadamente enquanto o fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, ainda era vivo. Segundo o antigo piloto alemão, a morte de Mateschitz fragilizou a ala austríaca da empresa e permitiu que Horner reforçasse o seu poder interno, apoiado pelo acionista tailandês Chalerm Yoovidhya. Horner acabaria por ser afastado em julho, após o Grande Prémio da Grã-Bretanha, recebendo uma indemnização estimada em cerca de 52 milhões de libras.

Schumacher concorda, em parte, com as críticas de Marko à gestão de Horner, que, segundo relata, levou à saída de muitos quadros importantes e a uma crise interna profunda. Ainda assim, considera que o momento e o tom das declarações de Marko foram inadequados e pouco dignos, gerando desconforto dentro da própria Red Bull, em Salzburgo.

“Era claro: havia dois campos”, afirmou Ralf Schumacher à Sky Sports Alemanha. “Por muito que eu goste do Helmut, tenho de lhe lembrar que, mesmo durante a vida de Dietrich Mateschitz, ele teve a oportunidade de despedir Horner. Nessa altura, os dois eram muito, muito próximos e estavam unidos em torno de uma determinada causa. Na verdade, estavam a planear fazer um grande negócio juntos. Não vou dizer agora qual era, isso não seria totalmente justo, mas o Marko sabe exatamente do que estou a falar.”

“Naquele momento, o Mateschitz já queria livrar-se do Horner, porque não o considerava leal. Isso também não lhe agradava nada. Especialmente depois da morte de Mateschitz, o Horner, graças ao acionista tailandês com quem tinha uma relação muito boa e que construiu deliberadamente, alcançou uma posição tão forte que o lado da Red Bull em Salzburgo, e também o Marko, ficaram algo impotentes.”

“É precisamente por isso que tenho de dizer: ele tem razão, mas também é um pouco lavar roupa suja em público, algo que ele próprio poderia ter evitado. Também acredito que o lado da Red Bull em Salzburgo, no seu conjunto, não está realmente satisfeito com as declarações do Marko.”

“Mas é preciso concordar com o Marko: a equipa foi um desastre. Desfez-se, perdeu imensa gente, e isso exclusivamente por causa do Horner e da forma como ele atuava. Pessoalmente, teria preferido que ele tivesse dito isto quando ainda lá estava, quando ainda estava em funções e com dignidade. E também de forma calma, sem polémica. Este comentário tardio não é propriamente elegante.”