F1: Ralf Schumacher coloca Max Verstappen acima de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel

O antigo piloto de F1 Ralf Schumacher acredita que Max Verstappen é melhor do que Lewis Hamilton, que não considerou “excecionalmente talentoso”. Schumacher argumenta que a capacidade de Verstappen de atuar em circunstâncias desafiadoras, como os problemas da temporada de 2024 com o Red Bull RB20 e os conflitos internos da equipa, demonstra a sua habilidade e resiliência únicas.

Em contraste, Schumacher sugere que Hamilton e Sebastian Vettel precisam do carro e do ambiente perfeitos para ter sucesso. Schumacher elogiou Verstappen por superar consistentemente o seu companheiro de equipa, Sergio Perez, especialmente quando o desempenho do carro diminuiu a meio da época. Apesar do drama fora da pista envolvendo Christian Horner e a saída de Adrian Newey, Verstappen garantiu o seu quarto título de pilotos, mostrando a sua capacidade de fazer uma diferença real.

“Ele faz a diferença”, disse Schumacher à Sky DE. “Max Verstappen tem algo mais que os campeões mundiais excecionalmente talentosos antes dele tinham. Não há muitos deles, e eu honestamente não conto Lewis Hamilton entre eles. Tal como Sebastian Vettel, precisa sempre do ambiente e do carro perfeitos. Mas Max Verstappen, com o que alcançou este ano sob estas circunstâncias…. As dificuldades com Christian Horner, a saída de Adrian Newey. O carro era superior no início, mas depois foi um desastre”, observou Schumacher. “No entanto, ele [Verstappen] se esforçou e sempre entregou. E se compararmos com o seu colega de equipa, é incrível.”