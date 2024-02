F1: Ralf Schumacher acredita que Mick tem fortes hipóteses de substituir Hamilton | AutoSport

A saída anunciada de Lewis Hamilton da Mercedes no final da temporada de 2024 colocou o mercado de pilotos em alvoroço. Alexander Albon parece estar bem cotado para poder ocupar a vaga, mas também surgem rumores de um acordo do tailandês com a Red Bull. Já Ralf Schumacher coloca o seu sobrinho Mick Schumacher em boa posição para substituir o britânico.

Mick Schumacher, que competiu com a Haas por duas temporadas até ao fim de 2022, mantém-se na Mercedes como piloto de reserva e desenvolvimento, ao mesmo tempo que vai competir no Campeonato do Mundo de Resistência.

Ralf Schumacher considerou, em coluna de opinião na Sky alemã, não haver “tantos candidatos” quanto se pensa, admitindo que “é uma questão do que Toto Wolff quer fazer”. Para o antigo piloto, se George Russell “não cometer nenhum erro, é certamente capaz de seguir os passos de Lewis e liderar a equipa. A questão agora é saber se se opta pela experiência ou se se traz gente nova e jovem”.

Por isso, Ralf diz que “Mick seria certamente uma das melhores opções no pelotão entre os jovens, mas claro que também há Carlos Sainz no mercado, mesmo que eu ache que é mais provável que ele acabe na Audi. Penso que as hipóteses do Mick são boas e que merece a oportunidade”. Para o alemão o seu sobrinho “ao lado de Russell” poderia construir uma carreira na Mercedes. “Estou bastante confiante nisso, agora Toto Wolff só tem de ter a mesma opinião”. Ralf Schumacher concluiu, afirmando que “até agora só ouvi dele coisas positivas sobre o Mick”.