F1: Ralf Schumacher acredita que Max Verstappen pode cumprir a ameaça de abandonar

“Max sente que foi tratado injustamente”, disse Schumacher. “A teimosia pode levar a negar-se a cumprir a pena. Mas acho que ele não tem hipótese no final do dia. Por outro lado, não confio que Ben Sulayem [Presidente da FIA] seja suficientemente inteligente para reverter a decisão e declarar que se trata de um aviso. Por isso, se eu fosse o Max, faria da necessidade uma virtude e escolheria o meu projeto preferido e talvez ajudasse crianças ou uma causa a apoiar”.

Verstappen deu a entender que tais incidentes poderiam influenciar a sua decisão de continuar no desporto, dizendo que está cansado de lidar com este tipo de “coisas disparatadas” apesar do seu sucesso.

Verstappen foi o primeiro a sofrer consequências depois de ter usado linguagem imprópria durante uma conferência de imprensa, o que lhe valeu um castigo [serviço público], ao qual respondeu limitando as suas interações com os meios de comunicação da FIA. O presidente da FIA Mohammed Ben Sulayem focou-se recentemente em tentar diminuir a linguagem imprópria nas comunicações da F1 mas a primeira tentativa está a ser polémica.

