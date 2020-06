Ralf Schumacher: “Família Williams não é apropriada para a F1”

O antigo piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, acredita que o estilo de gestão da Williams, por parte de Sir Frank Williams e Claire Williams, não foi o melhor.

Ralf Schumacher pilotou pela equipa britânica por seis anos, entre 1999 e 2004. Em declarações à speedweek.com, Schumacher afirmou: “Parece-me que nem o Frank Williams nem a sua filha conseguiram ter um estilo de gestão moderna. Acho que houve muitas falhas. Se o Frank e a Claire saírem e um bom investidor entrar é bom. Se eu tivesse dinheiro e parceiros faria isso imediatamente. Mas, ainda tem de se tirar ‘muito pó das prateleiras’.”

Em 2019, a Williams teve uma época má, ao conseguir apenas um ponto no campeonato de construtores, com o décimo lugar de Robert Kubica no Grande Prémio da Alemanha. Na semana passada foi confirmado que a equipa de Grove está à procura de capital, sendo a venda uma das possíveis opções – CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS.

Quanto a este possível negócio, têm sido avançados alguns nomes, como o de Michael Latifi, pai do piloto Nicholas Latifi, e o de Dmitry Mazepin. Ralf Schumacher, à speedweek.com, sugeriu que Mazepin possa ser a solução ideal: “O Mazepin é mais rico do que o Latifi e do que o Lawrence Stroll. Até agora ele tem comprado as equipas para o filho, acho que desde a Fórmula 3”.

“Não o posso criticar porque acho bom que as pessoas se interessem pelo nosso desporto e que estejam dispostas a investir nele, mesmo que seja pelos filhos”.