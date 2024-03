F1: Ralf Schumacher acredita em negociações entre a Mercedes e Max Verstappen | AutoSport

Tendo em conta tudo o que se está a passar com a Red Bull e Christian Horner, e que agora foi “elevado à potência” devido às declarações de Jos Verstappen a dizer que Christian Horner tem que sair da Red Bull ou a equipa pode desagregar-se, começam a surgir rumores um pouco por todo o lado e um deles refere uma conversa de Jos Verstappen com Toto Wolff – há vídeos, ao longe – chegando ao ponto de referir que o pai do piloto neerlandês terá dito a amigos que Max Verstappen sairá da Red Bull se tiver que ser, sendo a Mercedes um potencial destino.

Como já se percebeu, ainda muita água vai correr sob as pontes antes que este assunto fique ‘arrumado’. Acerca de toda a especulação que mais este caso tem gerado, ganhando mais força a teoria da saída de Max Verstappen da Red Bull com a resposta de Wolff, que admitiu qualquer cenário para encontrar um substituto para Lewis Hamilton, Ralf Schumacher acredita que as negociações entre a Mercedes e quem gere a carreira do tricampeão do Mundo estão em curso.

“Para mim, isso significa que já estão em negociações”, afirmou o antigo piloto alemão, acrescentando que este “é o plano B se tudo o resto falhar”.

Além disso, Ralf Schumacher sugere que a fuga de alegada informação sobre o caso Horner é “um clássico assassínio político” do chefe de equipa da Red Bull.

Schumacher acredita ainda na possibilidade de figuras-chave da equipa de Milton Keynes procurarem novas oportunidades no meio da discórdia interna e que o co-proprietário tailandês do grupo Red Bull poderá ter de reconhecer os desafios de manter a atual liderança de Christian Horner na equipa de Fórmula 1.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA