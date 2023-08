F1, Ralf Schumacher: “Acho que já houve acordo para a saída de Sergio Pérez no final do ano” | AutoSport

Apesar de Christian Horner já ter dito de forma clara que Sergio Pérez ficava na equipa para a época 2024, há ainda rumores de que o mexicano pode sair. Ralf Schumacher acredita que a saída de Pérez já está a ser planeada.

Segundo o ex-piloto de F1 e agora comentador, Pérez continua a cometer demasiados erros, como vimos no GP dos Países Baixos, onde uma sucessão de erros levaram o piloto a cair do segundo para o quarto lugar, contando com uma penalização aplicada por exceder o limite de velocidade na via das boxes. Schumacher acredita que Pérez já tem o destino traçado:

“Penso que os seus dias na Red Bull estão contados. O Dr. Helmut Marko não é exatamente conhecido pela sua forma calorosa de lidar com Perez. Acredito que Perez, como pessoa, não consegue lidar tão bem com isso, o que também poderia explicar esses erros graves. Pérez parecia estar de mau-humor, desapontado e também ausente durante todo o fim de semana. Acho que já houve acordos sobre uma separação após o final da temporada.”