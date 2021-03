F1, Raikkonen sobre Sainz: “Acho que ele ficou chateado…”

Kimi Raikkonen e Carlos Sainz tocaram-se mesmo no final dos testes de Fórmula 1 no Bahrein, mas o finlandÊs diz que não só não tinha ideia nenhuma da presença do Ferrari como não sentiu qualquer toque. Mas houve! O finlandês desvaloriza completamente a questão mas Sainz ficou ‘danado’.

Questionado sobre o incidente, Raikkonen: “Acho que não nos tocámos, não sei. Não tinha nenhuma que ele estava lá, e depois vi-o no último momento e puxei para a direita. Mas não sei. Acho que ele estava chateado e tentou jogar ‘jogos'”. De qualquer modo, duvido que tenhamos sequer tocado. Eu não o senti”, disse Raikkonen. O espanhol quase parou o Ferrari à frente de Raikkonen, mas o finlandês nem deve ter pestanejado.

pra quem perdeu a treta do Sainz x Raikkonen: pic.twitter.com/pyodWFJanX — Ferrari da Depressão™️ (@FerrariDepre) March 14, 2021