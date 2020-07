F1: Racing Point volta a defender a sua filosofia

Muitas críticas têm sido feitas à forma como a Racing Point desenhou o carro para este ano, mas a equipa defende a sua filosofia.

As críticas ao Mercedes rosa continuam e a queixa da Renault sobre a legalidade dos ductos de ar dos travões é apenas mais um capítulo de uma história que causa mal estar nas equipas do meio da tabela, especialmente a McLaren e a Renault.

A Racing Point assumiu que copiou o conceito da Mercedes, mas que não usou propriedade intelectual da equipa alemã, apenas tirando fotografias e aperfeiçoando os seus desenhos. Otmar Szzafnauer defendeu a posição da Racing Point:

“Não sabíamos se o que estávamos a fazer funcionaria no nível que queríamos . Havia um grande risco de darmos um passo atrás. De facto, quando começamos a desenvolver o carro no túnel, com as ideias que vimos nas fotos, demos um grande passo para trás. Éramos vários segundos por volta mais lentos no começo, e foi a nossa própria aprendizagem que fizemos com o CFD (Computational Fluid Dynamics) e trabalho de túnel, além de mais projetos e desenhos que nos levaram ao resultado final. “

Embora a natureza do Racing Point, copiando o design da Mercedes, tenha sido criticada por outras equipas, Szafnauer acha que o que ele fez não foi diferente do que qualquer outro concorrente faz quando verifica carros rivais.

“Tirar fotos dos carros de outras pessoas acontece em todos os lugares, desde as maiores equipas até às mais pequenas”, acrescentou. “Alguns deles fazem um trabalho melhor na integração do que aprendem através dessas fotos. Não devemos esquecer que Adrian Newey criou o design sofisticado da traseira elevada da Red Bull, e agora a maioria da grelha tem isso incluindo nós [ a Racing Point abdicou desse conceito este ano]. Tiramos fotos do fundo plano que a Red Bull tinha quando estávamos a tentar fazer isso. Mas não conseguimos fazê-lo funcionar. Posso dizer, outras equipas fizeram o mesmo. Todo mundo faz isso, é permitido. “