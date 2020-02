F1: Racing Point nega troca de informação com a Mercedes

Muito se tem falado sobre as semelhanças do Racing Point e do Mercedes. Andrew Green, diretor técnico da Racing Point explicou o conceito e negou categoricamente troca de informação entre equipas.

O responsável da equipa afirmou que a equipa quis aproveitar o último ano destas regulamentações para tentar algo diferente, depois de vários anos com o mesmo conceito, que se esgotou no ano passado. Como a Racing Point recebe componentes da Mercedes, e em especial a caixa de velocidades (de 2019) limita a geometria da suspensão traseira e como esses componentes foram feitos para o carro da Mercedes, a Racing Point usou o W10 como inspiração. De forma muito clara, Green afirmou que a equipa usou a informação disponível a todas as equipas e as fotografias do monolugar da marca alemã e a partir daí, desenhou um novo carro. Green negou categoricamente que houve qualquer transferência de dados entre a Mercedes e a Racing Point, algo proibido pelos regulamentos, mas admitiu que a equipa usou o melhor carro do grid como inspiração para desenhar o carro deste ano.