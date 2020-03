F1: Racing Point diz que o carro não é perfeito

A Racing Point surpreendeu com a competitividade mostrada durante os testes de Barcelona e mantém a confiança nas unidades motrizes da Mercedes. Apesar das boas indicações os responsáveis não se deixam levar pelo optimismo.

A Mercedes tem fornecido aquela que é considerada a melhor unidade motriz da F1, aliando potência e fiabilidade. No entanto, os testes de Barcelona evidenciaram alguns problemas de fiabilidade na unidade germânica, com a Mercedes e a Williams a terem problemas durante os seis dias de teste. A Williams mostrou-se frustrada com a as quatro falhas em três motores durante os testes e mesmo a Mercedes teve pelo menos dois problemas que levaram à interrupção do programa de testes.

Para Andrew Green, diretor técnico da Racing Point, a fiabilidade apresentada não dá dores de cabeça e a Racing Point não apresentou qualquer problema durante os testes:

“Acho que a Mercedes está ciente dos problemas que ocorreram nas últimas semanas e com certeza já têm as medidas de contenção”, explicou Green. “Eu não acho que eles estejam preocupados. Eles dizem-nos que não estão preocupados, e nós também não estamos preocupados. Os testes servem para isso. Eu acho que estes são alguns problemas iniciais, mas todos eram problemas conhecidos, nenhum deles é um problema desconhecido. Esses são problemas conhecidos para os quais eles têm solução”.

Sergio Pérez afirmou que o RP20 foi o melhor carro que guiou na F1 e as performances evidenciadas pela Racing Point durante os testes mostram que a equipa sediada em Silverstone apresenta um grande potencial. As críticas quanto à copia do conceito da Mercedes continuam mas a Racing Point não parece afetada com isso e pretende continuar o trabalho, sabendo que ainda tem de melhorar em várias áreas:

“Existem sempre pontos fracos”, disse Green. “É tudo relativo à competição. Acho que o piloto na pole position provavelmente tem o mesmo tipo de equilíbrio do carro com o piloto na traseira do grid, mas ele consegue ser muito mais rápido. O carro não é de forma alguma perfeito. Não acredito que alguém no pit lane tenha um carro perfeito. Portanto, há sempre áreas para experimentar, tentar entender e melhorar. “

Apesar do discurso cauteloso, a Racing Point é vista como a quarta na ordem teórica do grid para o arranque da temporada, o que mostra bem o excelente trabalho feito pela equipa durante o inverno.