F1, Racing Bulls: prioridade foi a fiabilidade e o novo motor

A Visa Cash App Racing Bulls saiu de Barcelona com uma conclusão clara: a prioridade foi a fiabilidade e a integração do novo pacote técnico com a unidade motriz Red Bull‑Ford, mais do que a procura por tempos de referência.

Ao longo de três dias de rodagem no Circuit de Barcelona‑Catalunya, Liam Lawson e o estreante Arvid Lindblad cumpriram o programa sem paragens significativas por problemas técnicos, permitindo à estrutura anglo‑italiana trabalhar em afinações, gestão de energia e recolha de dados para a fase seguinte do desenvolvimento.

Lawson sublinhou que a equipa terminou o teste “num lugar muito melhor” do que no primeiro dia, apontando para uma evolução constante sessão após sessão, enquanto Lindblad classificou o seu primeiro contacto prolongado com um F1 como “muito positivo”, elogiando a forma como Faenza e a Red Bull Powertrains articularam esforços na fiabilidade e na dirigibilidade do conjunto.

Unidade motriz própria com estreia consistente

A grande novidade técnica do shakedown foi a estreia em pista da unidade motriz desenvolvida internamente pela Red Bull Powertrains, em parceria com a Ford, utilizada tanto pela Red Bull Racing como pela Racing Bulls. Max Verstappen e Isack Hadjar, pela equipa principal, e Lawson e Lindblad, pela estrutura de Faenza, dividiram o trabalho de pista com um número de voltas considerado “muito saudável” para um programa de apenas duas equipas com um motor totalmente novo.

A Racing Bulls alinhou o programa com a Red Bull e saiu do teste a elogiar a consistência do novo conjunto híbrido, destacando a ausência de falhas graves e a capacidade para cumprir quilometragem elevada logo na primeira aparição pública da unidade motriz.

Gestão de energia como eixo central

Segundo a equipa técnica, uma das principais áreas de foco foi a gestão de energia do novo grupo propulsor, em linha com as exigências regulamentares da geração 2026. Ao longo dos três dias, a Racing Bulls testou diferentes modos de funcionamento do motor e da bateria em vários níveis de combustível, procurando compreender a entrega de potência, a recuperação de energia e os impactos na condução e no comportamento em curva.

A equipa considera que este trabalho de base em Barcelona será determinante para chegar ao Bahrein com mapas e estratégias de utilização mais refinados, adaptados a condições de pista e temperaturas bastante distintas.

Programa de pista: Lawson e Lindblad constroem bases

Liam Lawson abriu os trabalhos da Racing Bulls no primeiro dia do shakedown, rodando ao longo de toda a jornada para se adaptar a um monolugar de 2026 que descreveu como “muito diferente de guiar” face às gerações anteriores, com menos apoio aerodinâmico e maior mobilidade do carro. O neozelandês explicou que a forma de gerir a potência elétrica, especialmente com a bateria totalmente carregada, é “completamente nova”, e que as três jornadas em Barcelona foram usadas para experimentar várias soluções de afinação e acumular quilometragem com a nova unidade motriz.

No último dia de ação, Lawson e Lindblad partilharam o carro, encerrando o programa conjunto com a sensação de terem cumprido os objetivos definidos para o shakedown. Lindblad, único estreante do pelotão de 2026, focou‑se em ganhar consistência e em compreender como extrair o máximo de cada componente do carro, salientando que o trabalho de Barcelona será agora transposto para o simulador antes dos testes oficiais de pré‑época no Bahrein.

Rookies, adaptação e trabalho de equipa

Para Lindblad, o shakedown representou o verdadeiro arranque da sua temporada de estreia na Fórmula 1, permitindo‑lhe percorrer um número significativo de voltas e reduzir o desconhecido associado a um carro e a uma unidade motriz completamente novos. O britânico apontou a recolha de quilometragem fiável como o principal ganho dos três dias, sublinhando a importância de construir confiança com o monolugar antes de entrar em contexto de testes mais representativo em termos de performance.

Avaliação interna: Permane destaca fiabilidade e aprendizagem

O diretor de equipa, Alan Permane, classificou os três dias no Circuit de Barcelona‑Catalunya como “muito produtivos”, sublinhando que o conjunto chassis‑motor “correu de forma muito fiável desde a primeira saída”.

A Racing Bulls completou o programa sem interrupções significativas e, de acordo com Permane, “cada vez que o carro ia para a pista, aprendia‑se algo novo”, o que permitiu testar diferentes soluções de afinação e explorar vários modos de funcionamento do motor ao longo da semana.

Permane reforçou que a equipa “cumpriu tudo o que tinha definido para o shakedown”, chegando ao fim dos três dias com uma base sólida de dados sobre o chassis e a unidade motriz Red Bull‑Ford. O britânico destacou também o trabalho realizado nas fábricas de Faenza e Milton Keynes e referiu este teste como o início de uma relação “muito promissora” entre a Racing Bulls e a Red Bull Ford Powertrains, numa fase em que a fiabilidade do novo motor foi vista internamente como um dos pontos mais encorajadores.

