F1: Racing Bulls fecha testes no Bahrein com quilometragem recorde e estatuto de outsider

Lindblad estabelece marca histórica de voltas, Lawson sublinha fiabilidade

A Racing Bulls concluiu a pré‑época de 2026 no Bahrein com um dos programas de trabalho mais consistentes do pelotão, consolidando o estatuto de potencial outsider na luta pelo topo do meio da tabela.

Depois de alguns problemas de fiabilidade na fase inicial dos testes, a equipa recuperou na segunda semana, culminando com um dia histórico de Arvid Lindblad, que completou 165 voltas no Bahrain International Circuit — o maior número de voltas alguma vez registado por um piloto num único dia de testes de pré‑temporada em Sakhir.

Programa intenso com foco em ‘séries longas’ e simulação de corrida

Lindblad descreveu a semana como “muito produtiva”, sublinhando a boa estabilidade do monolugar e o facto de ter cumprido, num só dia, um programa que incluiu simulações de qualificação e uma distância de corrida completa. O jovem britânico reconheceu o cansaço acumulado pela carga de trabalho, mas destacou o caráter “muito positivo” do teste e deixou um agradecimento à equipa pelo esforço realizado, apontando já à estreia em Melbourne.

Liam Lawson, por sua vez, realçou que foi “uma semana muito encorajadora”, marcada por aprendizagem diária sobre o carro e pela confirmação de que a fiabilidade se apresentou forte na fase decisiva da preparação.

O neozelandês frisou que esta pré‑época, pela dimensão das mudanças regulamentares, teve um peso ainda maior do que em anos anteriores, tornando especialmente relevante o volume de quilometragem acumulado pela estrutura de Faenza.

Permane vê equipa preparada e com margem para evoluir

O diretor de equipa, Alan Permane, classificou os três dias da segunda bateria de testes no Bahrein como “muito positivos”, sublinhando que, após um arranque mais condicionado, a Racing Bulls conseguiu rodar de forma fiável e aprender bastante sobre o carro e a nova unidade motriz. O britânico admitiu a existência de pequenos problemas, mas considerou que nada deverá comprometer a preparação para Melbourne, frisando que as duas semanas em Sakhir foram “valiosas” para clarificar processos e prioridades de desenvolvimento.

Permane explicou ainda que a equipa combinou ‘séries longas’ com períodos de baixo combustível para praticar voltas de qualificação, extraindo informação relevante sobre o comportamento do carro no limite e em diferentes condições de pista. Foram também concluídas duas simulações de corrida, num contexto em que o monolugar continuará a evoluir rapidamente, com as primeiras novas peças já previstas para o Grande Prémio da Austrália.

