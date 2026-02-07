F1: Racing Bulls elogia “calma” e “profissionalismo” de Arvid Lindblad
Jovem britânico impressiona equipa durante o shakedown em Barcelona
A Racing Bulls ficou agradavelmente surpreendida com a maturidade e serenidade demonstradas por Arvid Lindblad durante o shakedown realizado no Circuit de Barcelona-Catalunya. O jovem britânico, de 18 anos, cumpriu as suas primeiras voltas ao volante do monolugar de 2026, deixando uma imagem de “calma” e “profissionalismo” que impressionou a direção da equipa.
Comparações com Hadjar e ritmo promissor
O diretor da equipa, Alan Permane, destacou as semelhanças entre Lindblad e Isack Hadjar no início da época passada. “Fiquei muito impressionado, tanto dentro como fora da pista. É calmo, nada o perturba. Recorda-me o Isack no ano passado — quer aprender, faz muitas perguntas e procura sempre aconselhar-se,” afirmou. “O mais importante é que tem ritmo, e isso já está visível.”
Feedback técnico consistente e adaptação rápida
O diretor técnico, Tim Goss, elogiou igualmente a forma como o jovem se adaptou ao novo regulamento técnico de 2026. “Para alguém tão jovem, é realmente impressionante. O seu feedback é claro e direto, o que tem ajudado bastante no processo de equilíbrio do carro,” observou.
Após os primeiros testes de adaptação em Espanha, Lindblad prosseguirá o programa de preparação ao lado do colega de equipa, Liam Lawson, nos testes de pré‑época em Sakhir, no Bahrein, agendados para 11 a 13 e 18 a 20 de fevereiro, respetivamente.
FOTO Getty Images/red-bull-content-pool
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI