F1: Racing Bulls elogia “calma” e “profissionalismo” de Arvid Lindblad

Jovem britânico impressiona equipa durante o shakedown em Barcelona

A Racing Bulls ficou agradavelmente surpreendida com a maturidade e serenidade demonstradas por Arvid Lindblad durante o shakedown realizado no Circuit de Barcelona-Catalunya. O jovem britânico, de 18 anos, cumpriu as suas primeiras voltas ao volante do monolugar de 2026, deixando uma imagem de “calma” e “profissionalismo” que impressionou a direção da equipa.

Comparações com Hadjar e ritmo promissor

O diretor da equipa, Alan Permane, destacou as semelhanças entre Lindblad e Isack Hadjar no início da época passada. “Fiquei muito impressionado, tanto dentro como fora da pista. É calmo, nada o perturba. Recorda-me o Isack no ano passado — quer aprender, faz muitas perguntas e procura sempre aconselhar-se,” afirmou. “O mais importante é que tem ritmo, e isso já está visível.”

Feedback técnico consistente e adaptação rápida

O diretor técnico, Tim Goss, elogiou igualmente a forma como o jovem se adaptou ao novo regulamento técnico de 2026. “Para alguém tão jovem, é realmente impressionante. O seu feedback é claro e direto, o que tem ajudado bastante no processo de equilíbrio do carro,” observou.

Após os primeiros testes de adaptação em Espanha, Lindblad prosseguirá o programa de preparação ao lado do colega de equipa, Liam Lawson, nos testes de pré‑época em Sakhir, no Bahrein, agendados para 11 a 13 e 18 a 20 de fevereiro, respetivamente.

FOTO Getty Images/red-bull-content-pool