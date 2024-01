F1: Racing Bulls é o nome da empresa que opera a equipa Visa Cash App RB | AutoSport

Os rumores que a segunda equipa da Red Bull se poderia vir a chamar Racing Bulls, depois da marca ter sido registada pelo grupo empresarial, não se confirmaram, porque a antiga Scuderia AlphaTauri confirmou ontem que a nova designação da equipa é Visa Cash App RB. No entanto, com a publicação da nova versão da lista de inscritos da FIA para a temporada de 2024 da Fórmula 1, sabe-se que a empresa que opera a equipa passou a chamar-se Racing Bulls S.p.A..

A FIA divulgou ontem a nova versão da lista para a próxima temporada da Fórmula 1, confirmando que a designação da empresa que passa a operar a Visa Cash App RB é Racing Bulls. No ano passado passou a ser público que a marca Racing Bulls foi registada, bem como um novo logotipo, pela Red Bull, especulando-se que a mais forte possibilidade seria que RB ou Racing Bulls se tornasse apenas o sufixo para o nome de uma equipa com um forte patrocinador. Realmente foi isso que aconteceu, depois da estrutura liderada por Peter Bayer ter ontem revelado que a equipa passa a chamar-se Visa Cash App RB.

Através da mesma lista de inscritos, se percebe que a Visa Cash App RB registou o seu chassi como ‘RB’, cumprindo com o regulamento desportivo da Fórmula 1, que estipula que o nome da equipa “deve incluir o nome do chassi”.

Em março passado, depois de alguma especulação sobre o futuro daquela que era ainda designada de Scuderia AlphaTauri, o grupo Red Bull desmentiu os planos sobre a possível venda da equipa italiana. Durante o ano passado foram sendo conhecidos mais pormenores do plano que a Red Bull tinha para a sua segunda equipa na Fórmula 1, com novos líderes e um rumo diferente do que foi experimentado até agora. Com a sua designação alterada para 2024, a Visa Cash App RB está também mais próxima da “equipa-irmã” Red Bull em todos os aspectos. Com um pólo em Milton Keynes, o diretor executivo Peter Bayer assegurou que nem tudo funcionará lá, mantendo-se a sede da equipa em Faenza com “tudo o que se relaciona com a produção, os recursos humanos, o departamento jurídico, a gestão das instalações e as TI”.

O projeto da equipa para 2024 será revelado num evento em Las Vegas, a 8 de fevereiro, onde deverá estar presente Laurent Mekies, o novo chefe de equipa.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool