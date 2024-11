F1: Quinze acidentes depois, Williams ainda dá luz verde para pilotos darem tudo

“Não se trata de se conter, porque isso muitas vezes tem um efeito negativo, então eles são livres para dar tudo”, disse ele à Sky Sports F1. “O que fizemos para definir isso são os treinos livres, é preciso ter tempo para ganhar confiança. Vimos isso com Franco, mas qualificação é qualificação e corrida é corrida, estamos aqui para fazer tudo o que pudermos. É frustrante, pois em 25 anos de atividade, não me lembro de nada tão mau. O que aconteceu foi que tivemos de atribuir um limite máximo de custos para este ano, o que é frustrante e gostaria que fosse para o futuro, pois há um desvio de atenção em relação à melhoria das coisas”.

Com apenas uma asa dianteira de reserva disponível para as últimas corridas e para os testes do próximo ano, Vowles enfatizou a importância de manter uma abordagem competitiva.

O chefe da Williams, James Vowles, deu a Alex Albon e Franco Colapinto a liberdade de se esforçarem durante o fim de semana do Grande Prémio do Qatar, apesar de a equipa enfrentar uma escassez crítica de peças sobressalentes após uma série de acidentes.

