F1: Questões sobre direitos humanos na Arábia Saudita já abordadas com pilotos | AutoSport

O promotor do GP da Arábia Saudita, Khalid Bin Sultan Al Faisal, terá já discutido com alguns pilotos as preocupações levantadas sobre os direitos humanos na região. Lewis Hamilton foi um dos pilotos que mais questões levantou sobre a ida da F1 a alguns territórios em que a defesa dos direitos humanos levantam sérias dúvidas.

O promotor saudita afirmou a alguns meios de comunicação social, esta segunda-feira, que aproveitou a ida a Silverstone para falar com alguns pilotos.

“Encontrei-me em Silverstone com um par de pilotos. Não vou citar os seus nomes, mas Lewis Hamilton não era um deles. Abordei as suas preocupações e falei abertamente com eles. Eu disse, escutem, ‘não vou dizer nada, vens à Arábia Saudita e vês, e se quiseres vir aqui antes da corrida, podes vir, e julgar por ti próprio. Seja o que for que eu diga sobre o meu país, é melhor que venhas e o vejas por ti mesmo, encontras-te com a população local, e então poderá ter a sua opinião. Tenho a certeza que tens amigos de equipas que vieram para a Fórmula E ou para o Dakar. Pode perguntar-lhes, e eles podem dar a sua opinião.’”

Questionado acerca da intenção da F1 na inclusão e diversidade, através do programa “We Race as One”, o príncipe saudita, que para além de promotor é Presidente da Federação de Automobilismo e Motociclismo da Arábia Saudita, afirmou que os objetivos do país são os mesmos que os da F1.

“A partir de agora, as coisas estão a progredir muito bem entre nós. Isto faz parte da nossa estratégia, na Arábia Saudita, para abrir o nosso país. Queremos provar a qualidade de vida para qualquer pessoa, para os sauditas ou para qualquer pessoa que visite a Arábia Saudita. Isto ajudar-nos-á a alcançar os nossos objectivos”.