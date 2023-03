F1: Quer perceber um pouco mais de aerodinâmica? A Alfa Romeo explica | AutoSport

No quarto episódio da série documental Beyond the Visible da Alfa Romeo, a equipa italiana mostra um pouco mais dos segredos da aerodinâmica.

Muito se fala da aerodinâmica, dos túneis de vento, do arrasto, termos que fazem parte do dia a dia de um fã de F1. A aerodinâmica é a forma mais “simples” de ganhar performance. Se do lado da mecânica as diferenças são geralmente mínimas, é nos túneis de vento que se avaliam os truques que podem fazer a diferença. No quarto episódio desta série, a Alfa Romeo fala um pouco mais de conceitos como arrasto e apoio aerodinâmico: