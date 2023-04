F1 quer passar Suzuka para março de 2024 | AutoSport

O GP do Japão costuma ser dos últimos do ano, estando este ano agendado para setembro. Mas a organização do campeonato pretende mudar a data para março na próxima época. Em causa está o Ramadão 2024.

Segundo a publicação Soymotor, o GP do Japão poderá passar para março, com apenas duas corridas no médio oriente no arranque da temporada.

A ideia é ir ao Bahrein para testes de pré-época no final de fevereiro, com a Arábia Saudita a ser a corrida de abertura no fim-de-semana de 1-3 de março. Com o Ramadão já em curso, a Liberty Media planeia dirigir-se à Austrália, que seria a segunda ronda do calendário 15-17 de março. Albert Park, seguindo-se China e o Japão. Essa seria uma das grandes novidades da época, com Suzuka em março em vez de setembro.