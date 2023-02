F1 quer decisão sobre limite orçamental “muito mais cedo” | AutoSport

Apenas em outubro de 2022 é que foram conhecidos os resultados do controlo da FIA sobre o cumprimento do limite orçamental da temporada 2021 da Fórmula 1, que resultou na altura, na sanção e multa à Red Bull, assim como uma coima à Aston Martin. Para o responsável máximo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, o apuramento e decisão da FIA sobre esta matéria tem de acontecer “muito mais cedo” para o bem da credibilidade da disciplina.

Domenicali disse à Sky que já este ano e “para a credibilidade do desporto, este tipo de ação, verificar se todos respeitam essa regra, tem de ser feita mais cedo”. O CEO da F1 admitiu que “estamos a discutir, e isto está do lado da FIA para garantir que o controlo e a certificação seriam feitos muito mais cedo. Porque a respetiva, e caso alguma equipa ultrapasse o limite, sanção tem de ser dada de forma adequada no menor tempo possível para ser mais credível”.

Domenicali espera que nenhuma equipa tenha ultrapassado o limite orçamental regulamentado da época passada, porque “todos compreendem agora qual é o efeito” disso na competição.