F1 quer corrigir o problema da troca de pneus com bandeira vermelha, mas…

A permissão de troca de pneus sob bandeira vermelha é uma daquelas regras da Fórmula 1 que desperta tantas emoções quanto os próprios motores a rugir em pista, mas a verdade é que tem que ser muito bem pensada, porque corrigir problemas pode criar outros…

Essa regra, em vigor há anos, gera sempre polémica ao permitir que carros façam ‘pit stops’ completos sem perder posição em pista. Em momentos de tensão, como nas corridas do Mónaco em 2011 e 2023, vimos o efeito drástico dessa estratégia, capaz de redefinir o pódio de uma corrida em segundos – para o bem de uns e o desespero de outros.

O problema aqui é que esta situação vai sempre ajudar alguém e prejudicar outros, e sendo verdade que é aleatória, nunca se sabe quem vai ser beneficiado ou prejudicado, a verdade é que a questão define resultados, ou pelo menos torna-os bastante mais prováveis, e o que se quer duma disciplina como a F1, e o desporto automóvel em geral, é que as regras sejam feitas de maneira a nunca prejudicar alguém, porque é injusto. Sabe-se que isto é impossível, mas sempre que se puder mexer nas regras de modo a que evitem situações como a que se viveu no Brasil, isso deve fazer-se porque é sempre preferível que não seja a sorte/azar a determinar destinos.

De certeza que muitos adeptos gostaram do que aconteceu porque foi a favor das suas cores e o contrário para os outros, mas não só o contrário também pode suceder, como esta é uma regra que mais do que decidir triunfos em corridas, pode decidir campeonatos, e sendo verdade que nunca se poderá legislar prevendo os casos todos que podem suceder, em muitas situações, alterando a regra, equilibra-se a balança da sorte e do azar. Este é um desses casos…

Justiça e segurança é sempre em equilíbrio delicado. A regra exige que os pilotos usem pelo menos dois compostos de pneus durante a corrida, mas a bandeira vermelha e as suas trocas permitidas acabam por ‘minar’ essa exigência. Com isso, surge a questão: essa ‘ajuda extra’ sob bandeira vermelha não vai contra o espírito da regra do uso de dois compostos de pneus?

A Fórmula 1 pode muito bem aprender com a IndyCar, onde trocas de pneus durante uma bandeira vermelha são proibidas. Outra proposta interessante seria manter a regra dos dois compostos, mas fazer com que as trocas durante bandeira vermelha não contem para o cumprimento dessa obrigação. Simples? Nem tanto.

Do lado prático, há sempre a questão de segurança. Após acidentes com detritos, a troca de pneus sob bandeira vermelha garante que todos voltem à pista com condições seguras para uma relargada, especialmente em pistas com condições traiçoeiras. Por outro lado, muitos fãs e pilotos questionam a equidade dessa prática, que pode beneficiar alguns pilotos enquanto prejudica outros, simplesmente por uma questão de momento.

Na procura de uma solução, a FIA precisa equilibrar a segurança, a justiça desportiva e o espetáculo que tanto cativa o público. Até lá, a regra permanece, e cabe às equipas usá-la ao seu favor – e aos pilotos aproveitarem cada pit stop não planeado para desafiar o impossível.

Consegue imaginar se uma bandeira vermelha determinasse o destino de um campeonato, porque um dos candidatos foi à boxe e meteu pneus novos e o outro ficou em pista e tem pneus usados?

E se por um acaso do destino os monolugares que separaram ambos ‘desaparecessem’ por qualquer acaso do destino e o que tinha pneus novos e estava quatro ou cinco posições mais atrás, de repente estivesse nas ‘barbas’ do piloto da frente com quem lutava pelo título? Já viu se uma situação destas sucedesse?