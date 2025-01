F1: Quem tem mais pontos na sua Superlicença

A época 2025 da F1 aproxima-se, mas os “pecados” do passado não foram esquecidos e há alguns pilotos que terão de ter particular cuidado com os pontos das suas Superlicenças.

A Superlicença é a qualificação de nível mais elevado exigida a todos os pilotos de F1, garantindo que estão adequadamente preparados para a competição. Introduzida na década de 1990 e aperfeiçoada em 2015, inclui rigorosos critérios de elegibilidade, um sistema de pontos, requisitos de experiência e taxas anuais.

Aspetos-chave:

Elegibilidade: Idade mínima de 18, uma carta de condução Internacional de Grau A e aprovação num exame teórico da FIA.

Sistema de pontos: Os condutores devem ganhar 40 pontos ao longo de três anos de categorias júnior, com base no desempenho.

Experiência: Completar 80% de duas épocas completas em séries de monolugares elegíveis e conduzir 300 km num carro de F1.

Custos:** Taxa anual baseada num montante fixo mais uma taxa adicional por ponto de campeonato obtido.

O sistema garante que os pilotos de F1 possuem as competências, experiência e conhecimentos regulamentares necessários antes de competirem ao mais alto nível do desporto.

A caminho da temporada de F1 de 2025, Fernando Alonso e Max Verstappen arriscam serem banidos por uma corrida, cada um com oito pontos de penalização nas suas superlicenças. Alonso perderá três pontos após o GP da China, enquanto Verstappen terá de evitar mais penalizações até ao final de junho para se manter abaixo do limite de 12 pontos. Se for penalizado, Verstappen pode tornar-se o primeiro campeão em título a receber ser banido por uma corrida.

Pontos de penalização atuais (época de 2025 da F1)