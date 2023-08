F1: Quem se destacou na primeira metade da época? – Sondagem (Resultados) | AutoSport

É tempo de balanços uma vez que a F1 só regressa a 25 de agosto. Com as equipas paradas para férias de verão, foi tempo para os leitores AutoSport darem a sua opinião e escolham o piloto e a equipa que mais se destacou ao longo destas primeiras 12 corridas.

Qual foi o piloto que se destacou para si? Que equipa se destacou mais? Esta sondagem queria entender o que pensam os nossos leitores sobre a primeira metade da época e quais foram os intervenientes que merecem realce.

Começando pelos pilotos, o resultado acaba por ser o esperado, com Max Verstappen a recolher a maioria dos votos. Com 36% dos leitores que votaram a escolher o campeão neerlandês, o piloto da Red Bull ficou na frente de Fernando Alonso que recolher 25,8% dos votos, confirmando a boa primeira metade de época que rubricou, confirmando que mesmo com 42 anos, tem argumentos para andar na frente. A fechar o top3, uma surpresa: Oscar Piastri foi o escolhido com 16,1% dos votos. O jovem australiano não precisou de muito tempo para mostrar a sua qualidade e a McLaren fez uma excelente aposta ao garantir o jovem que já mostrou argumentos de peso para o presente e para o futuro. Esta presença do top 3 nesta sondagem reflete bem isso. Lando Norris foi o quarto mais votado, com 6,8% dos votos e Alex Albon fechou o top 5 com 5,5%.

Do lado das equipas, a Red Bull foi claramente a mais votada com 50% dos votos, seguida da Aston Martin (31,6%) e da McLaren (11,5%). A Red Bull é claramente a melhor equipa da atualidade e, por isso, este resultado não surpreende. A Aston Martin que se destacou nas primeiras corridas do ano, recebeu muitos votos, apesar de um abaixamento de forma desde o GP de Espanha. Já a McLaren parece ter merecido um lugar no top 3 pela excelente evolução que evidenciou nas últimas corridas.

VOX POP

Do lado dos pilotos é complicado não eleger o Max como o maior destaque.

É certo que o carro ajuda, que a estrutura da RB lhe dá uma segurança tremenda, mas em pista o Max é absolutamente letal, e a forma particular com domina todas as ocorrências durante as corridas faz dele o melhor piloto da atualidade.

Menção honrosa para o Alonso, que continua a pilotar como se tivesse 25 anos, ou o para o Hamilton, afinal ainda é ele o nº1 da Mercedes.

Nas equipas a opção óbvia seria colocar a RB, mesmo com as limitações impostas conseguiram aumentar a diferença para a suas rivais, é obra!

Mas o trabalho da Aston Martin realizado durante o inverno e materializado em pista através do Alonso foi absolutamente fenomenal.

Os ganhos da equipa em pista de uma época para outra são até incomuns, esperam-se dias complicados até ao fim do ano, mas o que já conseguiram obter até agora ninguém lhes tira.

Scb

Max e Red Bull estão a dominar. A surpresa é só o quão à frente estão de todos os outros. Tirando isso, Alonso e Aston Martin começaram bem, mas perderam um pouco de gás, a McLaren em sentido contrário. Eu votei em Piastri, não é total surpresa para quem o segue desde a F3, mas está ali um futuro campeão.

scirocco

Max e a RB sem margem para discussão

Em termos de surpresa sem dúvida Alonso e sobretudo Piastri

Pela negativa: Alpine, Stroll, Alpha Tauri e a Alfa Romeo