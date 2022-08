F1: Quem se destacou na primeira metade da época e quem se vai destacar? | AutoSport

Faltam poucos dias para o recomeço da F1. Depois de três semanas de pausa, o grande circo volta para mais três meses de emoções fortes.

Até agora tem sido a Red Bull e a Ferrari a destacarem-se, com a Red Bull a liderar no campeonato de construtores e no campeonato de pilotos, com Max Verstappen a liderar a competição. A equipa sediada em Milton Keynes tem colocado em pista todos os seus pontos fortes e resolveu de forma mais ou menos convincente os problemas de fiabilidade que foram afetando a unidade motriz. Do lado da Ferrari, aquele que é o melhor carro da grelha não tem conseguido resultados tão positivos, com erros individuais e coletivos, além de problemas de fiabilidade.

No segundo pelotão a luta McLaren vs Alpine vai animando, com a Alfa Romeo, Alpha Tauri e Haas a lutarem pelo último lugar do pódio desta competição virtual, enquanto a Aston Martin e a Williams tentam fugir do último lugar.

Do lado dos pilotos, Max Verstappen e Charles Leclerc têm sido os melhores, mas nomes como George Russell, Lando Norris e Fernando Alonso também têm merecido elogios.

Desafiamos os leitores para votem nos pilotos e nas equipas que se destacaram na primeira metade a época e quais as suas apostas para destaques na segunda metade da época.

