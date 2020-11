F1: Quem pode ‘vencer’ o 2º Pelotão?

A luta pela terceira melhor equipa de 2020 na Fórmula 1 tem mais um capítulo este fim de semana no Bahrein, isto numa altura em que a Racing Point ‘lidera’ com 154 pontos, mais cinco que a McLaren (149). A Renault atrasou-se um pouco na Turquia, onde os seus dois pilotos só somaram um ponto (136). A Ferrari já está seis pontos atrás da Renault (130). Com 44 pontos em disputa a cada corrida (quem em princípio dificilmente serão obtidos pelas equipas que estão na luta pelo 3º lugar, a exceção foi a Alpha Tauri, que somou 27 em Monza com o triunfo de Pierre Gasly) está tudo em aberto.

Olhando para o que tem sido esta competição ‘paralela’, houve um grande equilíbrio inicial, contando com a Ferrari, sendo que ao cabo de seis corridas estavam três equipas muito juntas. A partir desse momento, a McLaren destacou-se, e chegou a ter um bom avanço para a Racing Point, mas nas últimas corridas a Renault recuperou e as três equipas voltaram a juntar-se muito. No início deste período quando a McLaren se destacou, a Ferrari afundou-se. No entanto, encetou o seu processo de recuperação e neste momento pode dizer-se que está luta pela terceira posição.

Comparando com 2019, tanto a McLaren como a Racing Point ou Renault mais que duplicaram os pontos obtidos em 2019, ao passo que a Ferrari caiu para bem menos de metade. Por fim, a equipa que mais melhorou face a 2019 foi claramente a Racing Point (melhorou 234.78%), estado a Ferrari no pólo oposto (piorou 62,96%). A McLaren melhorou 79.52% e a Renault 109.23%.

Tendo em conta o que falta e se olharmos para o ritmo, a Racing Point tem o carro mais rápido, e tem-no tido ao longo de todo o ano. Mas como se sabe isso não é tudo. Aconteceu muita coisa entre os pilotos, doenças, trocas de pilotos, etc e mesmo assim chegam a esta fase na frente, em terceiro lugar.

Já a McLaren prima pela consistência. Mesmo quando não tem um carro bom num qualquer circuito, minimiza perdas, limita danos. Curiosamente, a Renault e a Ferrari têm os dois melhores pilotos deste lote de equipas.

Daniel Ricciardo tem estado fantástico, e tem aproveitado bem o facto da Renault estar a crescer a olhos vistos.

Já a Ferrari, depois da tempestade, que levou a equipa a afundar-se para um andamento provavelmente apenas melhor que as três piores equipas do pelotão, Alfa Romeo, Haas e Williams, tem vindo a recuperar fortemente, e tem tido em Charles Leclerc um piloto que ainda hoje foi considerado pelos nossos leitores o melhor do 2º pelotão, um pouco acima de Daniel Ricciardo.

Portanto, vamos colocar grande ênfase de atenção nesta luta, pois lá na frente, é mais do mesmo.