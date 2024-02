F1: Quem pode lucrar mais com a polémica da Red Bull? | AutoSport

É já amanhã (sexta-feira) que se poderão conhecer mais alguns pormenores do caso que tem abalado a Red Bull. Pouco se sabe do caso que está a abalar a Red Bull e que pode colocar em causa a continuidade de Christian Horner na liderança da equipa, sabendo-se apenas que alguns pormenores não foram ainda revelados na imprensa alemã para “proteger a privacidade de todas as partes envolvidas”.

Segundo as informações que vão correndo, o inquérito às partes envolvidas no processo será feito amanhã, na sequência da “investigação independente” que o grupo Red Bull fez saber que está em curso. O processo será realizado por “um advogado externo e especializado”.

“Red Bully”?

A acusação é de “comportamento inadequado”, é muito lata e se parece estar afastada a ideia inicial quanto às acusações, que, ao que tudo indica, não são de natureza sexual, as suspeitas têm caído para um alegado estilo de chefia/gestão agressivo e controlador por parte de Christian Horner.

Independentemente do que seja revelado desta investigação, a saída de Horner da Red Bull parece ganhar cada vez mais força. A confirmar-se, quem é que ganha?

Traição interna que fará a grelha sorrir?

Em primeiro lugar, ganham oito equipas da grelha de F1. Horner era um adversário feroz, que não tinha receio de usar a comunicação social para pressionar adversários. Sendo ele o diretor de equipa com mais tempo ao leme de uma estrutura, sabe melhor que ninguém como jogar nos bastidores. Foi o pulso firme e a sua postura inabalável que ajudaram a Red Bull a chegar ao topo. A saída de Horner, a confirmar-se, é um golpe tremendo para a equipa mais forte da atualidade, rótulo que fica em risco, pois muito dificilmente a Red Bull escapa ilesa desta confusão, que pode estar profundamente enraizada na estrutura. Foi notícia há alguns meses os rumores de que Horner teria “conspirado” para a saída de Marko, depois de desavenças entre os dois. Há quem diga que este caso está ligado ao anterior, com Marko a ficar por cima, tendo sido já apontado como potencial CEO da Red Bull. Tudo isto tem como base rumores que foram sempre prontamente negados pelos envolvidos.

Ferrari poderá cumprir o sonho?

A equipa que mais pode lucrar com toda esta polémica parece ser a Ferrari. A ida de Hamilton para a Scuderia pode tornar o projeto italiano mais apelativo para engenheiros que queiram afastar-se da Red Bull. E Adrian Newey pode dar que falar. Já se falou de uma cláusula que abre a porta de saída a Newey se Horner sair da Red Bull. Ora se a Red Bull for obrigada a dispensar Horner, se for confirmada a gravidade das acusações, Newey poderá sair e o destino mais provável é a Ferrari. O namoro é antigo e Newey esteve muito perto de assinar pela Scuderia. Com este caso, a Ferrari poderia concretizar o sonho de levar a Ferrari ao topo.

E como fica Verstappen?

Sem a liderança de Horner, o forte da Red Bull pode desmoronar-se e Max Verstappen poderá ficar tentado em mudar de ares. Verstappen tem contrato de longa duração e já fez juras de amor eterno à Red Bull, mas a saída de Horner faz mudar drasticamente o cenário. Com a Ferrari a ter o alinhamento fechado para o futuro a médio prazo, a Mercedes poderia tentar levar Verstappen para o seu lado. Neste momento, o cenário parece muito pouco provável, mas o desfecho deste caso pode levar a mudanças radicais. A Mercedes parece ser a única estrutura capaz de convencer Verstappen. A McLaren está contente (com motivos para isso) com a sua dupla e a única estrutura que poderia fazer sombra a uma potencial proposta da Mercedes seria a Aston Martin. Para isso, terá de mostrar mais do que fez em 2023 (que já foi positivo). As restantes estruturas não parecem ter o necessário para convencer o neerlandês. E claro, há a Audi a chegar e apesar de estar ainda muito “verde”, poderá ver neste caso uma oportunidade.

O maior lucro vai para a F1

Quem ganha com isto tudo? A F1. Depois de várias semanas de marasmo, a ida de Hamilton para a Ferrari, a nega à Andretti (ainda pouco explorada) e agora este caso, voltaram a aumentar o interesse dos fás. Se Horner sair, a onda de mudanças poderá ser ainda mais forte que o previsto. E nada melhor que mudanças profundas para apimentar a competição.