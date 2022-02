F1: Quem pode beneficiar com os novos carros? | AutoSport

Carros novos implicam novas formas de pilotar. Esta nova geração irá obrigar a uma adaptação de todos, mas é provável que uns beneficiem mais que outros.

Em primeiro lugar, a confirmar-se a maior facilidade nas perseguições, a capacidade de alguns pilotos em ultrapassar poderá diluir-se pois outros que não o conseguiram tão facilmente na era que terminou em 2021, poderão fazê-lo com mais facilidade. Como tal, alguns pilotos perdem trunfos que eram fortes no passado.

As suspensões, teoricamente mais duras, deverão levar os pilotos a evitar corretores e pilotos que no passado tinham carros que permitiam um ataque aos corretores poderão ter de se adaptar a esta nova forma. Também as novas características dos carros, mais rápidos em reta e mais lentos nas curvas médias e lentas, deverão obrigar alguns pilotos a mudar a sua forma de pilotar. Para os que normalmente travam um pouco mais cedo para levar mais velocidade para as curvas, tal pode revelar-se um problema em curvas lentas.

Lando Norris, enfrentou algumas dificuldades no ano passado com a McLaren. Com o MCL35M rápido em reta e em curvas rápidas e instável em curvas lentas, Norris conseguiu adaptar a sua pilotagem ao carro. Já Daniel Ricciardo sentiu dificuldade neste capítulo e Carlos Sainz terá comentado isso no início do ano passado, perguntando a Ricciardo “e que tal, estranho não é?”. Norris admitiu que será preciso alguma adaptação e que tal pode beneficiar mais uns que outros:

“Penso que isso afetará toda a gente. Poderá adequar-se mais aos estilos de pilotagem de alguns pilotos e pode ser potencialmente difícil para mim”, reconheceu Norris. “Mas é vida, certo? Temos de lidar com isso. Antes da F1, tinha de lidar com isso em cada categoria e a cada ano tinha de me adaptar a algo novo e tentar tirar o máximo partido disso. Foi dito por campeões e vencedores de corridas que um carro de F1 não é uma coisa fácil de entender e de levar ao limite. Espero que o carro beneficie com o meu estilo e que tudo esteja bem, mas definitivamente haverá coisas a que terei de me adaptar. Este [carro] é muito diferente, vai ser diferente para mim e diferente para o Daniel”.

Quem leva a melhor com estes novos carros? Não é fácil de apontar ainda, pois se estes carros, no geral, terão determinado tipo de comportamento, também é preciso ter em conta a filosofia usada por cada equipa, que pode mudar drasticamente as exigências de um carro para outro. Mais uma vez, os mais versáteis e mais rápidos a adaptar-se poderão ser beneficiados numa primeira fase.