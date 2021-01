F1: Quem levará a melhor nas lutas internas? – Williams

As lutas internas são sempre o comparativo mais fácil de fazer entre dois pilotos. São o barómetro mais preciso das prestações dos pilotos pois a diferença entre as máquinas não existe. É por isso que o colega de equipa é o primeiro adversário dos pilotos de F1.

A Williams foi a última classificada em 2020, uma repetição do que vimos em 2019, mas com uma diferença substancial. A equipa mostrou melhorias ao nível competitivo, e embora não tenha marcado qualquer pontos, ficou perto de o fazer em algumas ocasiões. Geroge Russell e Nicholas Latifi foram os homens do volante na época passada.

Russell vai para a sua terceira época na F1 e conseguiu no ano passado pontuar pela primeira vez, apesar de o ter feito com a Mercedes, na corrida em que substituiu Lewis Hamilton. Na Williams teve um ano de evolução clara, estando muito mais envolvido em lutas com adversários, algo que em 2019 foi apenas uma miragem. Mostrou novamente que tem um enorme potencial, e que o rótulo de campeão do futuro não é dado ao acaso. Com 38 GP até agora, três pontos conquistados e uma melhor volta, Russell tem ainda muito para dar.

Latifi foi o melhor estreante de 2020… porque não houve mais nenhum. O canadiano começou a carreira na F1 num ano completamente atípico o que também terá prejudicado a sua adaptação à competição. Tem 17 GP no seu CV e o seu melhor resultado foi o 11º lugar, algo que conquistou por três vezes.

A comparação entre os dois pilotos deixa pouca margem para dúvida. Russell é um talento raro, foi campeão na F4 britânica, terceiro classificado na F3 europeia, campeão no GP3 e na F2, sempre no ano de estreia. Latifi por seu lado foi vice-campeão de F2, na sua quinta época na competição. Quer ao nível das prestações em pista, quer ao nível do currículo, Russell está a milhas de Latifi e o “score” de 2020 de 16-0 na qualificação, sendo a diferença média entre ambos de quase 0.4 seg. mostra que também este ano Russell é o claro favorito a vencer a luta interna na Williams

