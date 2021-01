F1: Quem levará a melhor nas lutas internas? – Haas

A Haas entra em 2021 com um alinhamento completamente renovado depois de quatro épocas com a mesma dupla.

Romain Grosjean e Kevin Magnussen estiveram no melhor e no pior da equipa. A dupla ajudou a equipa a crescer e trouxe alguns excelentes resultados, mas também não evitou a queda na performance da equipa nas últimas duas épocas, depois de um começo de sonho.

A equipa resolveu reformular radicalmente o seu alinhamento e os motivos para tal são óbvios: O acordo com a Ferrari leva a que a Haas aceite um piloto da academia italiana, que neste caso é Mick Schumacher e a necessidade de entrada de dinheiro “fresco” levou à entrada de Nikita Mazepin, com o famoso rótulo de piloto pagante.

Mick Schumacher é o novo talento da Scuderia. Depois de ter vencido na F3 europeia, mudou-se para a F2 e na sua segunda época foi campeão. É um piloto em clara evolução, mas já mostrou potencial interessante para o futuro. Leva normalmente algum tempo a adaptar-se aos novos campeonatos onde se insere, mas depois consegue ser competitivo. Chega à F1 com a pressão redobrada de usar o nome Schumacher, e de ser filho do mítico Barão Vermelho. Muito se espera deste jovem que tem uma postura 100% profissional.

Já Nikita Mazepin chega já envolto em polémica. O caso do vídeo que caiu na net já foi referido inúmeras vezes e faz do russo um dos piloto mais odiados da atualidade, isto apesar de ainda não ter feito uma corrida em F1. Tem no seu currículo um terceiro lugar na F3 asiática e um vice-campeonato no GP3. O russo tem algum talento e não é justo pensar que será mais um piloto pagante que se vai arrastar pelas pistas. Não é também um fora de série por isso há curiosidade para entender como irá lidar com a pressão mediática de que já é alvo, além da nova realidade.

Neste confronto interno, Schumacher parece levar alguma vantagem. O alemão costuma levar o seu tempo a adaptar-se mas tem a postura ideal para se evidenciar e tem por trás uma estrutura forte que certamente o irá ajudar a ultrapassar a pressão de ser o filho de Michael Schumacher na F1. Mazpein enfrentará outro tipo de pressão, o que poderá também ser prejudicial para a sua estreia. A aposta para o melhor desta dupla recai em Schumacher.