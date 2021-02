F1: Quem levará a melhor nas lutas internas? – Ferrari

A Ferrari começa 2021 em busca do sucesso que escapa há já uma década. Não será este ano que o sucesso chegará, mas o trabalho que irá ser feito poderá ser fundamental para alicerçar os bons resultados do futuro.

Há uma nova filosofia na Ferrari e isso nota-se na dupla de pilotos que foi escolhida para esta época. Charles Leclerc tornou-se na estrela da equipa desde a sua entrada e é agora a grande esperança para o futuro da Scuderia. O talento do jovem monegasco conquistou os responsáveis da equipa e o contrato de cinco anos, o contrato com maior duração de sempre na Ferrari é a prova de que Leclerc é o homem sobre o qual recaem todas as esperanças da equipa.

A escolha do seu colega de equipa tornou-se algo surpreendente, mas ao mesmo tempo muito lógica. Carlos Sainz vem de duas épocas de grande nível na McLaren, já mostrou que é rápido e que tem potencial para ser uma referência. É também experiente apesar da sua juventude e mostrou na McLaren que sabe colocar os interesses da equipa acima dos dele. É assim uma escolha inteligente e que pode dar um dinamismo à equipa que tem faltado nos últimos tempos.

Quem leva a melhor este ano nesta luta interna? A vantagem está do lado de Leclerc. Conhece melhor a equipa, está adaptado à exigência e conhece os pontos fortes e fracos do carro. Sainz chega numa conjuntura difícil, e tem pouco tempo para se ambientar ao seu novo carro. Se Sainz conseguir levar a melhor será uma prova tremenda do seu talento. Mas Leclerc, um dos melhores da sua geração, mais enturmado e mais conhecedor da realidade começa o ano com mais argumentos.