F1: Quem levará a melhor nas lutas internas? – Alfa Romeo

A Alfa Romeo vai para o seu terceiro ano com a mesma dupla. Kimi Raikkonen e António Giovinazzi voltam a estar frente a frente nas lutas internas, num duelo que tem sido cada vez mais equilibrado.

Kimi Raikkonen foi “repescado” depois da sua saída da Ferrari, para acrescentar talento e acima de tudo experiência à equipa. Já Giovinazzi foi escolha da Ferrari para o segundo lugar como parte do acordo entre a Scuderia e a Sauber.

Inicialmente a vantagem caía toda para Raikkonen com um Giovinazzi ainda muito verde e a aprender. No ano passado já vimos o italiano mais consistente e mais próximo de Raikkonen. Em qualificação foi até o italiano a levar a melhor (9×8) sendo que a diferença entre ambos foi em média de 0.4 seg. Ou seja para já temos uma luta equilibrada em qualificação. Em corrida a experiência de Raikkonen é ainda um trunfo. Em 2019 o finlandês fez o dobro de pontos de Giovinazzi mas em 2020, ficaram com o mesmo número de pontos.

Em 2021 espera-se mais do mesmo. A experiência de Giovionazzi já faz dele um piloto mais capaz e Kimi continua a ser Kimi, embora aqui o problema seja a valia da máquina que infelizmente não permite sonhar com voos mais altos. Assim é difícil apontar um vencedor nesta luta interessante de seguir, até para ver se Giovinazzi consegue mostrar, como disse, que tem capacidade para estar ao volante de um Ferrari. Mas a experiência de Kimi em corrida poderá ditar novamente a lei ele que ficou nas duas épocas à frente do seu colega de equipa. Mas a nossa aposta recai sobre Raikkonen.