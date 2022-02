F1: Quem leva a melhor nas paragens nas boxes? | AutoSport

As paragens nas boxes para troca de pneus são um dos momentos mais importantes das corridas. É nestes momentos que a estratégia é colocada à prova e é neste momento que uma corrida pode ficar decidida. São inúmeros os momentos em que os pilotos ficaram a ganhar com uma paragem bem feita ou ficaram a perder quando a paragem demorou mais uns décimos que o desejado. Quem tem sido a melhor equipa e qual é aquela que pode levar essa vantagem para esta época?

A Red Bull tem levado a melhor equipa neste capítulo, mesmo depois da mudança feita em 2021 no procedimento de paragem nas boxes, que obrigou as equipas a demorar um pouco mais de tempo. A Red Bull foi a equipa mais rápida nesta época e das 10 melhores paragens do ano, nove são da Red Bull. É já o terceiro ano consecutivo que a Red Bull leva o prémio DHL para a equipa mais rápida nas boxes, sendo preciso recuar até 2018 para vermos outra equipa no topo desta tabela (Ferrari).

Quem ficou em segundo lugar nas melhores paragens do ano? A Mercedes. Os Flechas de Prata nunca foram espantosamente rápidos nas trocas de pneus, preferindo apostar na fiabilidade e na menor taxa de erros do que na velocidade pura, com a Williams a ficar em terceiro lugar. Os menos atentos poderão ficar surpreendidos com este terceiro lugar da Williams, mas a equipa de Grove já há algum tempo conseguiu encontrar uma forma eficaz de acelerar as paragens. Alfa Romeo e Aston Martin são as equipas que completam o top 5 das mais rápidas. Em sexto, sétimo e oitavo, tivemos a Ferrari, Alpine e McLaren, respetivamente. Isto mostra que apesar de serem as equipas do meio da tabela de quem mais se espera em 2022, há ainda muito trabalho para fazer neste capítulo, especialmente a McLaren, que tem melhorado significativamente neste capítulo (já longe das paragens desastrosas que vimos no tempo da parceira com a Honda), mas há melhorias a serem feitas, como Andreas Seidl já admitiu. Alpha Tauri e Haas completam os restantes lugares da tabela.

O que isto significa para 2022? É difícil dizer com certezas pois muito muda na F1 este ano, incluindo as rodas. Com rodas maiores e mais pesadas, o processo de paragem nas boxes terá forçosamente de ser revisto e aprimorado. Também com jantes iguais para todos e tampas nas rodas, algumas equipas poderão perder alguns truques que conferiam vantagens nas paragens. Em teoria, a Red Bull deverá manter-se como uma das mais rápidas da grelha e a ordem deverá ser relativamente semelhante à de 2021, mas até aqui poderemos ver um cenário completamente diferente.