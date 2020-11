F1: Quem ganha mais posições na primeira volta

A primeira volta é sempre um momento de emoção para qualquer adepto do desporto motorizado. Para os pilotos, é um momento de extrema concentração de modo a ser o mais rápido a reagir aos semáforos e depois tentar ganhar o máximo de posições, enquanto o pelotão está todo junto.

Na Fórmula 1 os pilotos que ganham mais nas primeira voltas não são certamente os que partem na frente, mas sim os que partem mais atrás. Como líder isolado em 2020 de posições ganhas na primeira volta está Antonio Giovinazzi. O piloto da Alfa Romeo, que arranca em média da 18º posição, já conseguiu ganhar 46 posições logo na primeira volta. Até agora, tem conseguido ganhar posições na primeira volta em todos os Grandes Prémios.

