F1: Quem dominará o pódio dos Construtores?

O que podemos esperar na reta final do Mundial de Construtores? Logicamente, luta entre a Mclaren, Red Bull e Ferrari, logo se vê a Mercedes, mas entre erros e surpresas permanece a incógnita do pódio no Mundial de Construtores.

É um tema interessante: Quem vai terminar em primeiro, segundo e terceiro lugar no campeonato de construtores do Mundial de Fórmula 1? Pouco duvidavam, depois dos primeiros Grandes Prémios da época, que seria a Red Bull a revalidar o cetro, e neste momento o que temos é uma boa luta e ninguém é capaz de dizer com boa dose de certeza qual vai ser a ordem.

Há, no entanto, mais ou menos, um consenso entre os especialistas de que a McLaren será a campeã de construtores deste ano. A equipa tem vindo a demonstrar um desempenho consistente e superior ao longo da temporada, passou a Red Bull, que teve o ímpeto inicial na competição e agora a sua vantagem na classificação parece difícil de reverter.

Seja como for, se tivéssemos que apostar, seria na McLaren, mas nuca podemos menosprezar o que a Red Bull pode conseguir, mas só mesmo se Sergio Pérez melhorasse muito, ele que não termina no pódio desde a China, e a melhor posição que conseguiu nas últimas 12 corridas foi um sexto lugar em Zandvoort.

Mas quanto à disputa pelo segundo e terceiro lugares, há muitas dúvidas. Será que a Red Bull se mantém onde está ou a Ferrari recupera os 34 pontos que tem de atraso. Mais uma vez, só se Pérez melhorasse muito. Mas a batalha entre a Red Bull e a Ferrari pelo segundo lugar é considerada muito mais acirrada e imprevisível.

No caso da Red Bull, embora tenha perdido terreno para a McLaren, ainda é considerada uma força a ser muito reconhecida. No entanto, há preocupações com a sua forma inconsistente e com a grande diferença de pontos entre os seus dois pilotos.

Já a Ferrari é vista como uma equipa rápida, mas com tendências a cometer erros estratégicos.

A equipa é capaz de desafiar a Red Bull pelo segundo lugar, mas também pode sofrer alguns altos e baixos ao longo das últimas corridas do ano.

Logicamente, as últimas seis corridas da temporada serão cruciais para definir a classificação final.

Resumindo, a ordem deve ser mesmo McLaren, Ferrari, Red Bull, com dúvidas entre as posições da Red Bull e da Ferrari, numa luta que pode ser interessante até ao fim do ano.

Claramente, a McLaren tem uma vantagem significativa e é a favorita para vencer o campeonato.

A disputa pelo segundo lugar entre Red Bull e Ferrari será intensa e imprevisível.

A forma inconsistente da Red Bull e os erros estratégicos da Ferrari podem influenciar o resultado final.