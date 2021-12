F1: Quem deu mais despesa esta época? | AutoSport

Com o limite orçamental implementado este ano, os pilotos e as equipas incluíram mais uma preocupação no seu dia a dia: não gastar em demasia para não prejudicar as contas. E fazendo uma estimativa do custo das peças podemos entender quem deu mais despesa este ano.

Não é possível chegar a um valor certo de quanto cada piloto “gastou” em peças, pois cada equipa terá os seus custos de produção e as partes referidas não têm preços fixos. Mas fazendo uma estimativa de quanto custa cada parte (asa, suspensões, sidepods, chassis, fundo plano etc) é possível entender que pilotos deram mais dores de cabeça este ano e o pouco desejado “prémio” vai para Mick Schumacher.

O piloto alemão terá feito a sua equipa gastar perto de 5 milhões de dólares, prejudicado pelas corridas do Mónaco, Hungria e Arábia Saudita, cujos acidentes obrigaram a trocar muitas peças danificadas. Charles Leclerc é o segundo desta lista virtual, com 4.5 milhões de dólares estimados em novas peças, com os GP do Mónaco, Hungria e Arábia Saudita (tal como Schumacher) a pesar na fatura. Max Verstappen surge na terceira posição deste ranking com pouca diferença para Leclerc, Verstappen até poderia estar muito mais abaixo nesta lista, mas o azar do Azerbaijão e o acidente em Silverstone fizeram disparar as contas quase para quase três milhões, só em dois acidentes. Nicholas Latifi ficou em quarto (pouco mais de três milhões e meio), à frente de Valtteri Bottas (menos de 3.5 milhões) neste top 5.

Uma tendência que é clara e que se pôde verificar ao longo de todo o ano, foi a regularidade e a forma como os pilotos da Alpine evitaram os contactos. Esteban Ocon e Fernando Alonso foram, de longe, os pilotos que menos gastaram, não chegando ao meio milhão de dólares. Neste top3 dos menos gastadores ficou Sebastian Vettel (perto dos oitocentos mil), à frente de Daniel Ricciardo e Antonio Giovinazzi. Este top 5 não terá gasto mais de um milhão em peças novas.

Mais uma vez realçamos que se tratam apenas de estimativas muito “cruas” dos valores das peças em questão, num trabalho curioso encontrado no reddit, mas que nos mereceu alguma atenção. Os valores reais gastos seriam muito difíceis de descobrir pois esses são dados que as equipas apenas referem por alto. No entanto, usando o mesmo critério para todos é possível entender quem dá mais trabalho aos mecânicos e quem conseguiu ajudar a poupar este ano. Um bom piloto é também aquele que não dá muita despesa.

Pilotos que mais gastarem este ano:

Mick Schumacher 4949000 $ Charles Leclerc 4578000$ Max Verstappen 4396000$ Nicholas Latifi 3648000$ Valtteri Bottas 3268000$ Lance Stroll 3215000$ Yuki Tsunoda 3129000$ Nikita Mazepin 2798000$ Kimi Raikkonen 2287000$ George Russell 2082000$ Carlos Sainz 2058000$ Lando Norris 1937000$ Lewis Hamilton 1319500$ Pierre Gasly 1327000$ Sergio Pérez 1059000$ Antonio Giovinazzi 964000$ Daniel Ricciardo 803000$ Sebastian Vettel 745000$ Fernando Alonso 497000$ Esteban Ocon 445000$

Valores estimado das peças Asa da frente 170000$ Derivas laterais 93000$ Moncoque 675000$ Suspensão dianteira 125000$ Roda 2000$ Side Pod 80000$ Suspensão traseira 100000$ Asa traseira 82000$ Novo chassis 275000$ Fundo plano 75000$ Caixa de velocidades 500000$ Eletrónica 50000$ Travões 10000$

Dados recolhidos da pagina reddit: https://www.reddit.com/user/basspro24chevy/posts/