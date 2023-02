F1: Queixas de Nyck de Vries ajudaram a equipa | AutoSport

O primeiro teste que Nyck de Vries com a Alpha Tauri foi muito útil. As queixas do piloto neerlandês ajudaram a equipa a encontrar um rumo para o desenvolvimento do novo carro,

De Vries trouxe uma nova perspetiva aos engenheiros da Alpha Tauri e essa perspetiva revelou-se muito útil como explicou Franz Tost:

“Penso que os nossos engenheiros receberam bons comentários técnicos do lado de Nyck, especialmente depois do teste de Abu Dhabi, onde fez muitas voltas e onde felizmente se queixou muito do carro. Foi uma chamada de atenção para os engenheiros e espero que possamos fornecer-lhe um carro que tenha o desempenho que ele gosta. Sempre que um novo piloto vem [para a equipa], se não for um piloto jovem vindo de uma série inferior, ele traz algum input e algumas ideias técnicas. Com Nyck, tivemos a sorte de no ano passado ele ter estado em contacto com muitas equipas, muitos carros”.