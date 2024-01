F1, Que pilotos para a Audi em 2016? Sainz, Gasly, Ocon, Albon… | AutoSport

Contudo, o correspondente de longa data da F1, Roger Benoit, tem outra opinião e admite que Carlos Sainz está a ponderar entre um novo contrato com a Ferrari para 2025 ou uma mudança para a Sauber, antes da sua transição para a Audi em 2026, escreveu no jornal Blick, publicação que antes já noticiara um contacto estreito entre a família Sainz e o CEO da Sauber, Andreas Seidl, sobre o futuro da Audi.

Carlos Sainz, pai do piloto da Ferrari na Fórmula 1, disse recentemente que é uma questão de tempo até que a Audi tenha sucesso na Fórmula 1, depois de entrar em 2026. Há muito se fala na possibilidade do seu filho, Carlos Sainz, rumar ao projeto da Audi na Fórmula 1, liderada pelo antigo chefe de equipa da McLaren e que trabalhou com o espanhol, Andreas Seidl, mas o jornal italiano La Repubblica acredita que Sainz está perto de decidir ficar na Ferrari com um novo contrato de dois anos para 2025 e 2026.

