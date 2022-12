F1: Que piloto teve a melhor relação qualidade / preço? | AutoSport

A relação qualidade / preço é importante no nosso dia a dia, mas também na F1. Ter um piloto que consegue boas prestações, sem gastar em demasia, é algo raro no grande circo. Como tal, é interessante ver que pilotos se destacaram neste capítulo.

Após ter sido conhecido o valor dos salários dos pilotos em 2022, a racingnews365 avançou para um exercício interessante em que comparou os salários pagos e os pontos conquistados, encontrando assim uma relação qualidade / preço. E o resultado deste exercício acabou por não trazer surpresas, mas sim confirmar certas tendências:

Pilotos Pontos Salário (Dólares) Custo por ponto George Russell 275 5,000,000 18,182 Sergio Perez 305 10,000,000 32,787 Charles Leclerc 308 12,000,000 38,961 Carlos Sainz Jr 246 10,000,000 40,65 Esteban Ocon 92 5,000,000 54,348 Yuki Tsunoda 12 750 62,5 Max Verstappen 454 35,000,000 77,093 Mick Schumacher 12 1,000,000 83,333 Lando Norris 122 15,000,000 122,951 Lewis Hamilton 240 40,000,000 166,667 Zhou Guanyu 6 1,000,000 166,667 Kevin Magnussen 25 5,000,000 200 Valtteri Bottas 49 10,000,000 204,082 Pierre Gasly 23 5,000,000 217,391 Fernando Alonso 81 20,000,000 246,914 Daniel Ricciardo 37 15,000,000 405,405 Sebastian Vettel 37 15,000,000 405,405 Alex Albon 4 2,000,000 500 Nicholas Latifi 2 1,000,000 500 Lance Stroll 18 10,000,000 555,556

George Russell acabou por ser o mais eficaz, olhando ao salário de 5 milhões contra os 275 pontos que conquisto. Russell foi dos mais regulares ao longo da época, com uma consistência digna de nota. No fim da tabela está Lance Stroll, o piloto “mais caro” para o que deu ao longo do ano, com 10 milhões de salário, mas apenas 18 pontos marcados. Max Verstappen, foi sétimo e Lewis Hamilton foi décimo, pelo que os pilotos mais bem pagos não são forçosamente os piores negócios.