F1: Que piloto mais tem de melhorar o seu desempenho no resto da temporada? – sondagem | AutoSport

Max Verstappen é o piloto que mais se destacou na primeira metade da temporada da Fórmula 1, mantendo, possivelmente, o domínio no que resta cumprir do calendário. Há mais pilotos que tiveram bons desempenhos durante as 12 provas realizadas até agora, mas também há pilotos que estiveram muito abaixo daquilo que era esperado. George Russell, por exemplo, tem 49 pontos de desvantagem para o seu companheiro de equipa ou até mesmo Sergio Pérez, que passou por uma fase menos feliz na primeira metade da temporada.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem é piloto mais tem de melhorar o seu desempenho no resto da temporada?

A carregar…